Представлен концепт-кар Lexus Electrified Sport

Lexus объявил, что в этом году на фестивале скорости в Гудвуде продемонстрирует свой новый концепт-кар Lexus Electrified Sport. Этот новый концепт Lexus Electrified Sport был ранее представлен как часть новой линейки электромобилей Toyota еще в декабре прошлого года. Компания представила 16 аккумуляторных электромобилей и теперь мы можем поближе познакомиться с этой новой концепцией спортивного автомобиля.

Компания раскроет весь потенциал своих автомобилей за счет электрификации, усиления основ линейного ускорения и замедления, ощущения торможения и захватывающей управляемости, чтобы обеспечить еще более приятное вождение. Автомобиль Electrified Sport увидит, что Lexus Driving Signature выведен на следующий этап.

С характерными для спортивного автомобиля смелыми пропорциями и низким дорожным просветом он символизирует будущее марки Lexus. Ожидается, что время разгона до 100 км/ч будет в пределах двух секунд, а запас хода автомобиля составит более 700 км. Вполне возможно, что серийная модель может использовать новую технологию твердотельных аккумуляторов для достижения подлинно высокой производительности.

С помощью BEV Lexus превратится в бренд, предлагающий разнообразный опыт, использующий развитие производительности, которое может сделать только такой производитель автомобилей, как Lexus, и оттачивающий мастерство создания продуктов. Lexus разработает аккумуляторный спортивный автомобиль EV следующего поколения, который унаследует вкус вождения или «секретный соус» производительности, выращенной в результате разработки LFA.

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