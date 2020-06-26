Представлен корпус OWC Envoy Express для твердотельного накопителя

Компания OWC пополнила ассортимент корпусов моделью Envoy Express, которая предназначена для внешнего твердотельного накопителя. Если верить производителю, перед нами первый сертифицированный корпус с интерфейсом Thunderbolt 3 и питанием от шины. Новинка характеризуется алюминиевой отделкой, платой контроллера, SSD типоразмера M.2 2280, который не входит в комплект, а также кабель Thunderbolt 3 длиной 26 см, прикрепленный одним концом внутри корпуса. Утверждается, что скорость передачи данных составляет 1553 МБ/с. Интересно особенностью можно новинки можно назвать съемное клейкое крепление, позволяющее закрепить Envoy Express на крышке ноутбука. Цена ноутбука составляет 80 долларов.