Представлен крупноформатный ридер ONYX BOOX Note Air

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новый крупноформатный букридер - ONYX BOOX Note Air. Новинка имеет 10,3 дюймовый экран с защитным стеклом Asahi. Встроенная подсветка позволяет использовать устройство ночью.

ONYX BOOX Note Air оснащен процессором Qualcomm, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Установлена ОС Android 10, она позволяет использовать сторонние приложения. Корпус ридера изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и толщина ридера всего 5.8 мм.

Ридер ONYX BOOX Note Air совместим со всеми форматами текстовых файлов, а также аудиофайлами MP3 и WAV. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Экран сенсорный, в комплекте есть стилус для рисования. Устройство имеет разъем USB Type-C для подключения различных устройств, например клавиатуру или мышь. Беспроводное подключение к сети обеспечивает модуль Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, также есть Bluetooth 5.0.

Крупноформатный ридер ONYX BOOX Note Air поступил в продажу по рекомендованной цене 47.990 рублей.
Комментарии и отзывы ONYX BOOX Note Air
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