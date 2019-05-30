Представлен модульный подводный скутер MagicJet

Китайский стартап Aquarobotman разработал подводный скутер MagicJet, который может продвигать водолазов и пловцов по воде с помощью встроенного мотора. Он имеет интересную модульную конструкцию, которая позволяет объединить два устройства если они хотят удвоить тягу.

MagicJet оснащен 600 Вт двигателем работающий от аккумуляторной батареи 155 Втч обеспечивая до 100 минут работы. Он способен перемещаться со скоростью до 6,4 км/ч на глубине до 50 м.

Согласно Aquarobotman, мотор работает достаточно тихо, чтобы не мешать морским обитателям, но достаточно силен, чтобы буксировать двух взрослых человек. Скутер имеет защитные кожухи для безопасности рук от турбин, светодиодный индикатор батареи и три крепления для GoPro, которые помогают пользователям запечатлеть все действия. Если пользователь потеряет свою хватку, MagicJet просто поднимется на поверхность.

Aquarobotman MagicJets на данный момент представлен на Kickstarter за $ 299 и если все идет по плану, компания надеется начать поставки в августе этого года.