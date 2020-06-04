Представлен монитор LG 27QN880 с креплением к краю стола

Компания LG представила монитор 27QN880, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется 99% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, частотой обновления 75 Гц, временем отклика 5 мс, углами обзора горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой HDR10 и технологии AMD FreeSync для плавной игры, 5-Вт стереофоническими динамиками, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, концентратором USB, симметричным портом USB Type-C, а также подставкой Ergo Stand, которая позволяет прикрепить монитор к краю стола. Цена LG 27QN880 составляет 450 долларов.