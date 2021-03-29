Представлен недорогой скутер NineBot N70C

В прошлом году компания Ninebot официально представила серию своих доступных скутеров на электричестве, которые очень понравились аудитории. Теперь производитель выпустил серию скутеров N, которая представлена тремя моделями — N70C, N90 и N100. Стоит отметить, что это пока что самая доступная линейка скутеров производителя, которая должна понравится потенциальным покупателям. Важно отметить, что новая серия транспортных средств оснащена интеллектуальной технологией RileyGo 2.0 — она позволяет отслеживать местоположение устройства на карте через смартфон, так что пользователь может не переживать о том, что его устройство угонят. При этом новая линейка порадует покупателя стартовой ценой от 465 долларов, что по меркам современного рынка очень даже достойно.