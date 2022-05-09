Представлен новый электромобиль Ford E-Transit Custom

Компания Ford представила свой новейший электромобиль Ford E-Transit Custom EV, новый электрический транспорт будет иметь запас хода до 380 км. Производство Ford E-Transit Custom начнется в начале следующего года, а в сентябре Ford поделится дополнительной информацией об автомобиле.

Вслед за полностью электрическим E-Transit, производство которого началось в марте этого года, и первым из четырех полностью электрических коммерческих автомобилей, которые Ford Pro представит к 2024 году, E-Transit Custom призван установить новую эталоном в европейском сегменте однотонных фургонов и помочь предприятиям в регионе без особых усилий перейти на электрифицированные транспортные средства. Полностью электрический преемник самого продаваемого в Европе фургона 1,2 разработан с нуля, чтобы органично вписаться в экосистему Ford Pro, состоящую из решений, повышающих производительность и добавляющих ценность. E-Transit Custom будет поддерживаться программным обеспечением Ford Pro, решениями по зарядке, обслуживанию и финансированию через единую комплексную платформу, что поможет увеличить время безотказной работы и снизить эксплуатационные расходы. Бескомпромиссная полностью электрическая архитектура E-Transit Custom помогает обеспечить целевой запас хода до 380 км, быструю зарядку 3 DC и полную возможность буксировки, не говоря уже о динамичном новом стиле. Кроме того, новый фургон поможет поднять производительность на новый уровень, используя современные возможности подключения, чтобы обеспечить постоянную связь.