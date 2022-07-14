Представлен новый ридер ONYX BOOX Poke 4 Lite

Компания ONYX BOOX представила новый 6-дюймовый ридер на базе Android 11 модель Poke 4 Lite.

ONYX BOOX Poke 4 Lite имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, повышая при этом качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство как при чтении, так и при управлении любыми функциями ридера.

Ридер основан на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Poke 4 Lite имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяющий не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных внешних устройств, например беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг.

Программное обеспечение Poke 4 Lite базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения и сервисы, что существенно расширяет возможности устройства. На ридере предустановлен аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыкальные файлы. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к Интернету, можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе.

Модель выполнена в компактном тонком корпусе из SoftTouch-пластика, вес устройства составляет всего 150 граммов. Poke 4 Lite имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключить к ридеру такие аксессуары, как клавиатура, мышь, картридер, наушники и многое другое. Дополнительно можно приобрести удобный защитный чехол, выбрав из трех различных вариантов дизайна. При закрытии чехла устройство автоматически переходит в спящий режим.

Ридер выполнен в черном и белом варианте и уже представлен в продаже по цене 13 490 рублей. Приобрести можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.