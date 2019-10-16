Представлен новый сервис по защите от киберугроз

2019-10-16, Автор - Эдуард Иванов; [70]
Развитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от киберугроз может стать неплохим бизнесом. Примерно так подумало руководство компании Angara Professional Assistance, и, заручившись поддержкой «Лаборатории Касперского», запустило в России сервисы по защите от целевых атак, выявлению и реагированию на сложные угрозы: ACR Services EDR и antiAPT.

Интерес киберпреступников к коммерческим компаниям подтверждается статистикой атак. Например, за первое полугодие этого года 11% корпоративных пользователей подверглись веб-атакам, а 25% столкнулись с локальными вредоносными программами на съемном носителе.

По соображениям представителей компании Angara, обеспечение информационной безопасности подразумевает не только закупку программного-аппаратного комплекса, но и создание профессиональной команды, в том числе аналитиков, для построения эффективной операционной модели.

Достичь максимального уровня защиты планируется за счет постоянного взаимодействия с глобальной базой знаний об угрозах компании «Лаборатория Касперского» и автоматического получения информации о репутации файлов, интернет-ресурсов и ПО. Данная услуга может трансформироваться до полноценного SOC под управлением Центра киберустойчивости ACRC. Дополнительно на всем протяжении контракта возможно подключение MSSP-услуг на специальных условиях: антифишинг, защита от DDoS, фильтрация интернет-трафика, мониторинг SLA, защита Web-приложений и других.

Целевая аудитория проекта - компании крупного и среднего бизнеса, которые, по задумке авторов, за счет сервисов могут снизить финансовые риски, ведь ущерб от одной кибератаки на корпорацию, в среднем составляет 14,3 млн рублей, а малому и среднему бизнесу «успешная» атака обойдется в 4,3 млн рублей. Заказчики смогут автоматизировать процессы выявления и реагирования на инциденты, своевременно и корректно определять степень критичности угрозы и поднять на качественно новый уровень защищенность инфраструктуры от кибератак.

В основе сервисов лежат следующие компоненты:
  • Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) — защита от целенаправленных атак;
  • Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) — обнаружение, расследование и реагирование на сложные угрозы на конечных устройствах;
  • Платформа Angara Cyber Resilience Center (ACRC), предназначенная для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз.
«Благодаря подписочной модели с понятными параметрами тарификации можно легко подключиться к сервисам, гибко управлять подключенными услугами и контролировать их, делегируя непрерывный анализ событий квалифицированным аналитикам», — рассказывает генеральный директор Angara Professional Assistance Оксана Васильева.

Компания предоставляет гарантированный уровень сервисов в режимах 9x5 или 24x7. Время оповещения составляет до 45 минут, а реагирования — до 60 минут. При этом заказчик получает готовые инструменты для оперативного и ретроспективного поиска по индикаторам компрометации (IOC) и готовые отчеты для оценки эффективности сервисов.

Вот только мало кто из компаний согласится предоставлять доступ ко всему своему внутрикорпоративному трафику третьим лицам, ведь в нашей стране пока невозможно на законодательном уровне обеспечить защиту от утечек. А такая «системы защиты», как репутация компании, может не всегда оказаться достаточной для руководителей.
Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы
Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или евр...
Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или еврБуквально несколько дней назад Huawei сообщила о старте продаж уже с 17 октября в России своего нового см...
Honor 20 Youth Edition тройная камера и ...
Honor 20 Youth Edition тройная камера и Компания Honor вот вот скоро представит новый смартфон Honor 20 Youth Edition. Сейчас новинка появилась в...
Huawei повышает прибыль...
Huawei повышает прибыльКак вы все знаете, компания Huawei переживает не лучшие времена, так как ее решили блокировать по всем фр...
PS5 получит обратную совместимость...
PS5 получит обратную совместимостьНа просторах интернета уже давно ходит обсуждение приставки PS5, которая, вероятно, будет поддерживать иг...
Google представила Pixel 4...
Google представила Pixel 4Компания Google, которую мы все так сильно любим и уважаем за ее продукты, показала новый флагманский сма...
Владельцы Pixel 4 не смогут бесплатно хр...
Владельцы Pixel 4 не смогут бесплатно хрКомпания Google, начиная с первого поколения смартфонов Pixel, предоставляла владельцам устройств эксклюз...
Список смартфонов Xiaomi на получение гл...
Список смартфонов Xiaomi на получение глКомпания Xiaomi недавно анонсировала глобальную стабильную версию MIUI 11. ...
Жилеты с системой подогрева за 40$ от Xi...
Жилеты с системой подогрева за 40$ от XiКомпания Xiaomi анонсировала Graphene Smart Heating Down Vest жилетки с подогревом. ...


Обзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполненииОбзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполнении
Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камеройОбзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor