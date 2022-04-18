Представлен портативный электронный велосипед Lectric XP Lite с запасом хода 64 км

Компания Lectric представила свой новейший складной электрический велосипед под названием XP Lite. Lectric XP Lite является портативным устройством и в настоящее время продается за 799 долларов. Он весит около 21 кг и оснащен двигателем мощностью 300 Вт, который обеспечивает максимальную скорость 32 км/ч.

Lectric XP Lite имеет аккумулятор 48 В, 7,8 Ач, который обеспечивает запас хода электровелосипеда до 64 км. Электродвигатель может достигать максимальной мощности 720 Вт и дает XP Lite пять уровней помощи при использовании педалей. Велосипед имеет класс защиты IP65, что обеспечивает высокую водонепроницаемость. Велосипед имеет скрытый и заменяемый аккумуляторный отсек, а также ЖК-дисплей с подсветкой для различных статистических данных и измерений во время езды.

На велосипеде есть передние и задние фары, обеспечивающие освещение даже в ненастную погоду и в темноте. Для XP Lite доступны четыре цветовых варианта: Arctic White, Lectric Blue, Midnight Black и Sandstorm. В настоящее время XP Lite продается только в США и Канаде.
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