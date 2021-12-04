Представлен портативный накопитель TeamGroup T-Force M200

Компания TeamGroup пополнила ассортимент портативных твердотельных накопителей моделью T-Force M200, которая появится в продаже до конца месяца. Новинка характеризуется прочным корпусом (не боится падения с двухметровой высоты) в стиле милитари, габаритами 105:55,5:11 мм, массой 83 грамма, версиями на 2, 4 или 8 ТБ, интерфейсом USB 3.2 Gen2x2 Type-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с, скоростью передачи данных в режимах чтения и записи до 2000 Мбайт/с, системой охлаждения на основе графена, петлей для подвешивания, комплектными кабелями USB 3.2 Type-C – Type-C и USB 3.2 Type-A – Type-C, а также гарантией от производителя на пять лет. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.