Представлен портативный твердотельный накопитель Orico USB4 Montage

Компания Orico представила на рынке новый портативный твердотельный накопитель USB4 Montage. Накопители отличаются необычным дизайном.

Orico USB4 Montage представлена в моделях с емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных, до 2832 МБ/с при записи и 3126 МБ/с при чтении.

На максимальной скорости SSD может передать файл размером 3 ГБ всего за одну секунду. Он также поставляется с универсальным кабелем для передачи данных 2-в-1 для соединений USB Type-A и USB Type-C. USB4 Montage совместим практически с любой ОС, включая Windows, Mac, Linux и Android.

Стоимость твердотельного накопителя Orico USB4 Montage не раскрыта.