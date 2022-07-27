Представлен портативный твердотельный накопитель Orico USB4 Montage

Компания Orico представила на рынке новый портативный твердотельный накопитель USB4 Montage. Накопители отличаются необычным дизайном.

Orico USB4 Montage представлена в моделях с емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных, до 2832 МБ/с при записи и 3126 МБ/с при чтении.

На максимальной скорости SSD может передать файл размером 3 ГБ всего за одну секунду. Он также поставляется с универсальным кабелем для передачи данных 2-в-1 для соединений USB Type-A и USB Type-C. USB4 Montage совместим практически с любой ОС, включая Windows, Mac, Linux и Android.

Стоимость твердотельного накопителя Orico USB4 Montage не раскрыта.
Samsung представила новую карту памяти PRO Endurance, оптими…
Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила сегодня о вып…
Seagate представила новые уникальные внешние накопители в ст…
RAID-контроллер HighPoint SSD7540 обеспечивает скорость данн…
Компания Highpoint объявила о выпуске 8-портовых RAID-контроллеров M.2 NVMe. Производитель представил два…
Kioxia представила твердотельные накопители серии XG8…
Kioxia расширяет ассортимент твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 и представляет серию Kioxia…
Новый твердотельный накопитель Western Digital раскрывает по…
Компания Western Digital представила твердотельный накопитель Western Digital PC SN740 NVMe, который помо…
ASUS готовится к выпуску своего первого SSD диска…
Теперь, когда Gigabyte и MSI предлагают внутренние потребительские твердотельные накопители, похоже, что …
Samsung Electronics представил первый в отрасли модуль памят…
Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, сегодня объявила о раз…
Kingston представила USB-накопитель IronKey Locker+ 50 с шиф…
Компания Kingston представила USB-накопитель IronKey Locker+ 50 с шифрованием XTS-AES. …
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытиемОбзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытием
Обзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбукаОбзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбука
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor