Представлен редкий 20-каратный голубой бриллиант

Ботсвана представила супер редкий бриллиант "Fancy Deep Blue" весом более 20 каратов. Это крупнейшее открытие голубых бриллиантов, когда-либо сделанное в стране. Уникальный драгоценный камень превосходит чистоту своего всемирно известного предшественника, Алмаза Надежды.

Ярко-синий цвет камня был создан благодоря «молекулярному включению редкого минерального бора, который от одного до трех миллиардов лет назад присутствовал в скалах возле древних океанов». Алмаз овальной формы был обнаружен на шахте Орапа в Ботсване в виде грубого камня весом 41,11 карата. Затем он был разрезан и отполирован, сохранив 20,46 карата. Камень оценен, как овальный бриллиант огранки VVS2. Алмаз Надежды, который изначально добывался в Индии, но в настоящее время хранится в Национальном музее естественной истории, имеет более низкий рейтинг чистоты VS1, но имеет больший размер - 45,5 карата.