Представлен ридер ONYX BOOX Caesar 3 с экраном E Ink Carta

2018-11-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ONYX BOOX Caesar 3; [68]
Модель ONYX BOOX Caesar 3, оснащенная экраном E Ink Carta с разрешением 758 на 1024 пикселя, является «младшей» в представленной линейке и рассчитана на пользователей, которым нужно устройство исключительно для комфортного чтения, и не нуждающихся в дополнительных функциях.

  • Дисплей : Экран – E Ink Carta, диагональ – 6 дюймов, разрешение - 758 х 1024, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета
  • Подсветка экрана: MOON Light+
  • Дополнительные функции: SNOW Field
  • Операционная система : Android 4.4
  • Язык программирования: Java
  • Возможности управления: Боковые кнопки листания, 5-позиционная кнопка управления курсором
  • Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный
  • ОЗУ: 512 МБ
  • ПЗУ: 8 196 МБ
  • Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ
  • Проводной интерфейс: microUSB
  • Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP
  • Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч
  • Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм
  • Вес: 182 г
  • Корпус: Материал – пластик, цвет – черный
  • Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
  • Гарантийный срок: 1 год
  • Соответствие стандартам: CE / EAC

Комментарии:
Корпус Deepcool Gamer Storm New Ark 90SE...
Корпус Deepcool Gamer Storm New Ark 90SEКомпания Deepcool пополнила ассортимент корпусов моделью Gamer Storm New Ark 90SE, который выделяется нео...
Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL...
Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XLНе так давно компания STEELSERIES объявила о расширении модельной линейки ковриков QCK сразу тремя разным...
К мини-ПК Shuttle XPC Slim DH370 можно п...
К мини-ПК Shuttle XPC Slim DH370 можно пКомпания Shuttle пополнила ассортимент неттопов моделью XPC Slim DH370, главной особенностью которого явл...
Смартфон Umidigi F1 получит аккумулятор ...
Смартфон Umidigi F1 получит аккумулятор Компания анонсировала смартфон Umidigi F1, название которого явно отсылает к «бюджетному» флагману Xiaomi...
Стал доступен ридер ONYX BOOX Monte Cris...
Стал доступен ридер ONYX BOOX Monte CrisМодель ONYX BOOX Monte Cristo 4 в ряду представленных букридеров относится к премиальному сегменту и имее...
Представлен ридер ONYX BOOX Darwin 6 с э...
Представлен ридер ONYX BOOX Darwin 6 с эМодель ONYX BOOX Darwin 6 предназначена для взыскательных пользователей и, в отличие от ONYX BOOX Darwin ...
Анонсирован выход ридера ONYX BOOX Darwi...
Анонсирован выход ридера ONYX BOOX DarwiМодель ONYX BOOX Darwin 5 является оптимальной по соотношению цены и качества, и в отличие от ONYX BOOX V...
Стартовали продажи ридера ONYX BOOX Vasc...
Стартовали продажи ридера ONYX BOOX VascМодель ONYX BOOX Vasco da Gama 3 в дополнение к механическим кнопкам листания получила сенсорный экран ем...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкойОбзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкой
Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)
Обзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GBОбзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GB
Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?
Обзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GB
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
Обзор Fallout 76. Попробую выжить...
Обзор Fallout 76. Попробую выжитьШума вокруг Fallout 76 сейчас очень много — буквально каждый второй говорит о том, какая это плохая игра....
Предварительный обзор Roccat Renga Boost...
Предварительный обзор Roccat Renga BoostВ последнее время большой популярностью стали пользоваться игровые гарнитуры, которые можно подключать к ...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. Конт...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. КонтДля большинства геймеров стандартного геймпада от PlayStation 4 будет предостаточно — он довольно удобный...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое п...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое пНекоторое время назад мы писали новость о том, что началась кампания по сбору средств на новую умную зубн...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во всел...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во вселОбычно я отказываюсь от обзоров тех игр, которые прямо очень плохие. Это объясняет тот факт, что у нас об...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидк...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидкDOOGEE S70 За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P23 от компании ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный Компания OPPO продолжает радовать нас классными смартфонами по вкусным ценам. На протяжении нескольких пр...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!У Battlefield V получился не самый лучший старт — презентация вызвала массу негатива со стороны сообществ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor