Представлен ридер ONYX BOOX Caesar 3 с экраном E Ink Carta

Модель ONYX BOOX Caesar 3, оснащенная экраном E Ink Carta с разрешением 758 на 1024 пикселя, является «младшей» в представленной линейке и рассчитана на пользователей, которым нужно устройство исключительно для комфортного чтения, и не нуждающихся в дополнительных функциях.

Дисплей : Экран – E Ink Carta, диагональ – 6 дюймов, разрешение - 758 х 1024, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета

Подсветка экрана: MOON Light+

Дополнительные функции: SNOW Field

Операционная система : Android 4.4

Язык программирования: Java

Возможности управления: Боковые кнопки листания, 5-позиционная кнопка управления курсором

Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм

Вес: 182 г

Корпус: Материал – пластик, цвет – черный

Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC