Представлен ридер ONYX BOOX Caesar 3 с экраном E Ink Carta

Модель ONYX BOOX Caesar 3, оснащенная экраном E Ink Carta с разрешением 758 на 1024 пикселя, является «младшей» в представленной линейке и рассчитана на пользователей, которым нужно устройство исключительно для комфортного чтения, и не нуждающихся в дополнительных функциях.
- Дисплей : Экран – E Ink Carta, диагональ – 6 дюймов, разрешение - 758 х 1024, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета
- Подсветка экрана: MOON Light+
- Дополнительные функции: SNOW Field
- Операционная система : Android 4.4
- Язык программирования: Java
- Возможности управления: Боковые кнопки листания, 5-позиционная кнопка управления курсором
- Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный
- ОЗУ: 512 МБ
- ПЗУ: 8 196 МБ
- Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ
- Проводной интерфейс: microUSB
- Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP
- Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч
- Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм
- Вес: 182 г
- Корпус: Материал – пластик, цвет – черный
- Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
- Гарантийный срок: 1 год
- Соответствие стандартам: CE / EAC