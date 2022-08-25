Представлен ридер ONYX BOOX Darwin 9 на базе Android 11

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представил новый ридер ONYX BOOX Darwin 9.

Ридер оснащен 6-дюймовым экраном экран E Ink Carta Plus. Он предлагает высокое разрешение и контрастность, а также сенсорное управление. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры, позволяющую настраивать комфортный оттенок: более холодный свет для чтения днём и более теплый для чтения перед сном. Благодаря применению технологии Flicker-Free подсветка MOON Light 2 не мерцает. Наличие функции SNOW Field значительно уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.

ONYX BOOX Darwin 9 построен на базе платформы Qualcomm QCS 2290. На борту модели 16 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ оперативной памяти. Наличие слота для карт microSD позволяют хранить объемную библиотеку любимой литературы непосредственно на устройстве. Модель имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi, обеспечивающий возможность использовать различные онлайн-сервисы и передавать файлы с других устройств. А используя Bluetooth 5.0 можно подключать к ридеру различные устройства, в том числе беспроводные наушники или колонку для прослушивания музыки и аудиокниг. Благодаря операционной системе Android 11 можно устанавливать на ридер различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play.

BOOX Darwin 9 выполнен в классическом корпусе, главной особенностью которого являются удобные боковые кнопки листания. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при активном использовании. Повысившаяся энергоэффективность новой аппаратной платформы в сочетании с аккумулятором емкостью 3000 мАч позволяют длительное время обходиться без подзарядки. Модель оборудована современным разъёмом USB Type-C с поддержкой OTG, позволяющим подключать и использовать различные периферийные устройства, не требующие драйверов. Аудиоразъем 3,5 мм дает возможность использовать с ридером проводные наушники, а встроенный микрофон использовать его в качестве диктофона.

Ридер ONYX BOOX Darwin 9 продается по цене 14490 рублей, а приобрести его можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.