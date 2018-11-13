Представлен ридер ONYX BOOX Euclid

МакЦентр представили ONYX BOOX Euclid, продолжающую серию устройств для чтения с большими дисплеями. Новинка оснащена 9,7” экраном E Ink Carta с емкостным сенсором и функцией подсветки MOON Light, модулями Wi-Fi и Bluetooth и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Она получила новый экономичный и при этом производительный 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, увеличенный объем оперативной и flash-памяти и работает на базе ОС Android 6.0.

ONYX BOOX Euclid оснащен 9,7-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 825 на 1200 пикселей с функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light. Под экраном на лицевой панели расположена кнопка «Обратно» с возможностью перепрограммирования. Размер экрана оптимально подходит для чтения форматов PDF и DjVu, графических файлов и иллюстраций, научной, технической и учебной литературой или для комфортного домашнего чтения.

Букридер создан на новой аппаратной платформе и управляется ОС Android 6.0. В нем установлен 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ flash-памяти. Устройство оснащено встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятором емкостью 3000 мАч, современным портом USB Type-C и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим. ONYX BOOX Euclid, представленный в корпусе черного цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 24 490 рублей.