Представлен ридер ONYX BOOX Magellan 5

Сегодня компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International, официально представила в России новый ридер под названием ONYX BOOX Magellan 5. Стоит отметить, что у данного устройства имеется 6-дюймовый дисплей с высоким разрешением, который может похвастаться двухцветной подсветкой и сенсорным управлением, плюс за основу производительности гаджета взят процессор Qualcomm с четырьмя вычислительными ядрами. Более того, ридер оснащён 2 ГБ оперативной памяти, что для электронной читалки предостаточно, а встроенная память представлена накопителем на 32 ГБ. Соответственно, в плане «железа» данный гаджет обладает просто безумной производительностью в своём сегменте.

Дополнительно хотелось бы сказать, что ридер оснастили модулями Wi-Fi и Bluetooth для беспроводной связи, плюс устройство работает на операционной системе Android 11. За счёт этого устройство предоставляет доступ в том числе к сторонним приложениям — их огромное множество, некоторые приложения даже удобнее в конкретных сценариях, но, в любом случае, пользователь абсолютно свободен в своём выборе. А тем, кто не особо любит управлять контентом посредством сенсорного управления, производитель установил и аппаратные классические кнопки для работы со страницами. Естественно, ONYX BOOX Magellan 5 очень привлекательно выглядит, долго держит батарею, отлично справляется со всеми современными форматами и стоит недорого.