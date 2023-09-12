Представлен ридер ONYX BOOX Magellan 5…

Дополнительно хотелось бы сказать, что ридер оснастили модулями Wi-Fi и Bluetooth для беспроводной связи, плюс устройство работает на операционной системе Android 11. За счёт этого устройство предоставляет доступ в том числе к сторонним приложениям — их огромное множество, некоторые приложения даже удобнее в конкретных сценариях, но, в любом случае, пользователь абсолютно свободен в своём выборе. А тем, кто не особо любит управлять контентом посредством сенсорного управления, производитель установил и аппаратные классические кнопки для работы со страницами. Естественно, ONYX BOOX Magellan 5 очень привлекательно выглядит, долго держит батарею, отлично справляется со всеми современными форматами и стоит недорого.