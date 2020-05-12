Представлен ридер ONYX BOOX Volta

Представлена новую модель ONYX BOOX Volta. Оснащена современным сенсорным экраном E Ink Carta с функцией подсветки без мерцания и возможностью регулировки цветовой температуры, широкими функциональными возможностями и длительным временем автономной работы. Гаджет отлично подойдет для тех читателей, кто хотел бы получить надежное устройство и при этом не переплачивать. А при желании его можно использовать вместе с обложкой, имеющей функцию SIDE Control. ONYX BOOX Volta оснащен 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 758 на 1024 точки, плотностью пикселей 212 ppi и функцией подсветки MOON Light 2 без мерцания, позволяющей независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном.

Сенсорный экран позволяет листать страницы, масштабировать документы и выделять слова для перевода. Опционально можно воспользоваться фирменной обложкой ONYX со встроенными кнопками листания. А легкий и компактный корпус устройства позволяет читать длительное время без усталости для рук. ONYX BOOX Volta поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 10 490 рублей в сети супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS www.dns-shop.ru, фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, а также в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore.