Представлен ридер-плеер HiSense Touch

Компания HiSense пополнила ассортимент гибридных гаджетов моделью Touch, которая получила функции ридера и музыкального плеера. Новинка характеризуется цельнометаллическим корпусом толщиной 8 мм и массой 155 граммов, поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 5,84-дюймовым черно-белым экраном E Ink с датчиком внешней освещенности, поддержкой до 2048 уровней яркости и 36 уровней цветовой температуры, возможностью воспроизведения звука Hi-Fi, цифро-аналоговым преобразователем ESS ES9038 и усилителем ES9603, поддержкой аудио в формате 384 кГц/32 бита, стереодинамиками и предустановленной Touch OS на основе Android 11. Цена устройства составляет 250 долларов.