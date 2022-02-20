Представлен суперумный велосипед Urtopia Carbon

Urtopia объявила о запуске электровелосипеда Urtopia Carbon с множеством впечатляющих функций.

Велосипед имеет инновационный руль, который Urtopia называет Smartbar. Он предлагает поддержку GPS в реальном времени, поддержку eSIM, дисплей и регулярные обновления. Для подключения есть модули Wi-Fi, Bluetooth и 4G, а также встроенный радар, гироскоп и разблокировка по отпечатку пальца. Двигатель мощностью 250 Вт питается от аккумулятора емкостью 360 Вт/ч, запас хода составляет почти 130 км.

Рама велосипеда Urtopia Carbon выполнена из углеродного волокна, благодаря чему он весит всего 14 кг. Трансмиссия предлагает 5 режимов скорости и имеет датчик крутящего момента. Есть передние и задние фары, а также пара прожекторных фонарей с указателями поворота.

Оценен электровелосипед Urtopia Carbon в 3000 долларов.
Комментарии и отзывы Urtopia Carbon
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