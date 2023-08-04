Представлен уникальный накопитель со скоростью до 54 ГБ/сек

Сегодня была официально анонсирована карта RocketAIC от компании HighPoint — это новейшая плата расширения PCIe 4.0, которая позволяет реализовать просто безумную скорость передачи данных. RocketAIC доступна с объёмами памяти до 122 ТБ и предлагает потрясающую скорость чтения и записи до 54 ГБ/сек и 36 ГБ/сек (в зависимости от конфигурации) соответственно. RocketAIC взаимодействует с вашей системой через обычный слот расширения PCIe 4.0 x16. В отличие от других решений на основе PCIe 4.0, RocketAIC не использует твердотельные накопители формата M.2. Наоборот, RocketAIC использует диск Solidigm D7-P5520 E1.S, задействующий 114-слойную технологию TLC. Кроме того, RocketAIC оборудован восемью портами NVMe, в которые можно установить до восьми накопителей.

Чтобы питать все восемь SSD, слот расширения дополнен стандартным 6-контактным разъёмом питания PCIe для подключения к блоку питания — иначе он работать просто не будет. Важно уточнить, что плата RocketAIC представлена в двух объёмах — 30,72 ТБ и 61,44 ТБ. Однако вы можете объединить два накопителя и получить до 122,88 ТБ памяти. В результате можно получить просто запредельную скорость чтения и записи, что, безусловно, положительно скажется на работе системы. Но покупать такие вещи для игр не стоит — во-первых, плата занимает PCIe 4.0 x16 линий, так что может не остаться свободных линий для видеокарты, плюс такие объёмы памяти на твердотельном накопителе явно геймеру не нужны.
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