Представлен внешний накопитель ADATA SE760

ADATA Technology объявляет о выпуске нового внешнего SSD ADATA SE760. Этот SSD выполнен в стильном и компактном форм-факторе и оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает ему высокие показатели скоростей чтения и записи.

ADATA SE760 – это компактный SSD в матовом металлическом корпусе. Он оборудован интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает уровни скоростей чтения/записи до 1,000 МБ/сек, что более, чем в 12 раз быстрее, чем обычный внешний жёсткий диск. Твердотельный диск ADATA SE760 будет доступен в России уже в апреле 2020 года, цены будут объявлены позднее. Будем держать вас в курсе.