Представлен внешний накопитель Corsair EX400U с USB4

Компания Corsair пополнила ассортимент внешних твердотельных накопителей моделью EX400U, которая оценена в 165 и 240 евро за варианты с вместимостью 1 ТБ и 2 ТБ соответственно. Новинка характеризуется интерфейсом USB4 со скоростью последовательного чтения до 4000 МБ/с, скоростью последовательной записи до 3600 МБ/с, поддержкой стандартов Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 для работы с персональными компьютерами, Mac и гаджетами на iOS, комплектным кабелем USB Type-C, который не только передает данные, но и питает накопитель. Также нельзя не отметить компактность изделия – его диагональ составляет всего 6,4 см.