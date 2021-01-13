Представлен внешний накопитель OWC Envoy Pro FX

Компания OWC представила внешний твердотельный накопитель Envoy Pro FX. Он идеально подходит для хранения и резервного копирования аудио-, видеофайлов, фотографий, игр и других файлов.

Корпус внешнего накопителя выполнен из алюминия и имеет степень защиты стандарта IP67. Envoy Pro FX оснащен функцией TRIM. Внешний накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 2800 мб/с. В комплект поставки входит кабель Thunderbolt / USB. OWC Envoy Pro FXсовместим с устройствами Mac, Windows и Linux, iPad Pro, Chromebook и устройствами Surface, как прошлого так и нового поколения.

OWC Envoy Pro FX поступит в продаже в конце января по цене от 169 долларов. Будут представлены версии емкостью от 240 ГБ до 2 ТБ. На накопитель распространяется три года гарантии.
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