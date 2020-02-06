Представлен внешний жесткий диск Silicon Power Stream S07

Компания Silicon Power пополнила ассортимент 3,5-дюймовых внешних жестких моделью Stream S07, которая получила необычный дизайн в стиле черного камня. Посередине корпуса можно заметить «трещину», которая отвечает за вентиляцию. Новинка получила интерфейс USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и четыре варианта объема: 3 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ и 8 ТБ. Габариты накопителя равны 171,0:113,6:34,9 мм, а масса – от 681 г до 941 г. Также отметим трехлетнюю гарантию от производителя. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.