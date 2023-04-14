Представлен жесткий диск Seagate IronWolf Pro 22TB

Компания Seagate пополнила ассортимент жестких дисков моделью IronWolf Pro 22TB вместимостью, как можно догадаться из названия, 22 ТБ. Новинка представляет собой классический HDD с магнитной записью (CMR). Жесткий диск характеризуется десятью пластинами со скоростью вращения 7200 об/мин, 20 головками, кэш-памятью объёмом 512 МБ, поддержкой технологии AgileArray, рабочей нагрузкой 550 ТБ в год, номинальным временем безотказной работы (то есть, среднем временем наработки на отказ) 2,5 млн часов. По словам производителя, данный диск имеет лучшее на рынке сочетание ёмкости, надежности и высокой производительности. Цена IronWolf Pro 22TB составляет 600 долларов, но сейчас он доступен со скидкой в 200 долларов.

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