Представлен жесткий диск WD Red Pro на 24 ТБ

Недавно компания Western Digital выпустила 24-терабайтный жесткий диск в корпоративной серии WD Gold, а теперь такой объем стал доступен в линейке накопителей WD Red Pro. Новинка характеризуется каталожным обозначением WD240FKGX, ориентацией для использования в многопользовательских системах NAS коммерческого и корпоративного класса, гарантией 5 лет, заявленным временем безотказной работы (MTBF) 2,5 миллиона часов, скоростью вращения шпинделя WD240FKGX 7200 об/мин, объемом кэш-памяти OptiNAND 512 МБ и скоростью передачи данных до 287 МБ/с. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.