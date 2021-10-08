Представлена SD-карта ADATA Premier Extreme SDXC SD Express Card

Компания ADATA представила новую SD-карту Premier Extreme SDXC SD Express Card с поддержкой PCIe и NVMe. Представлена модель с объемом на 256 ГБ и 512 ГБ.

Новинка обеспечивает скорость чтения и записи до 800/700 мб/с соответственно, это быстрее, чем у накопителей SATA, и быстрее почти в два раза по сравнению с картами UHS-II SD и UHS-I SD формата.

Premier Extreme SDXC SD Express Card можно использовать в цифровых камерах для съемки фотографий или видео в разрешении 4K. SD-карта имеет защиту от влаги, защиту от ударов, рентгеновских лучей и других воздействий. На Premier Extreme SDXC SD Express Card распространяется пожизненная гарантия.

Дата выпуска и стоимость накопителей производитель не сообщает.