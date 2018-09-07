Представлена карта памяти GOODRAM microSD со скоростью A2 V30

Wilk Elektronik SA представляет свою первую карту памяти класса 2 в приложениях (A2) и класса скорости видео 30 (V30). Она идеально подходит для самых требовательных пользователей флагманских смартфонов на Android. Новая карта памяти GOODRAM A2 microSD предназначена для тех пользователей, которые хотят не просто хранить на ней мультимедиа файлы. Она полностью соответствует перечню требований SD Physical 6.0 и подходит для того, чтобы хранить на ней любые приложения и запускать их, используя функцию Adopted Storage.

Карты памяти M1AA A2 доступны в вариантах от 16 до 256 GB. В комплект также входит адаптер формата SD. На все карты памяти GOODRAM распространяется пожизненная гарантия производителя.