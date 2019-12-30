Представлена очень быстрая флешка Transcend JetFlash 910

Компания Transcend пополнила ассортимент USB-накопителей моделью JetFlash 910, которая основана на памяти 3D NAND и может похвастаться скоростью записи до 420 МБ/с и 400 МБ/с соответственно. Она позволяет скачать файл размером 4 ГБ всего за 15 секунд. При этом количество циклов перезаписи равно 3000. Новинка также характеризуется алюминиевым корпусом, интерфейсом USB 3.1 Gen 1, файловой системой FAT32 по умолчанию, поддержкой Windows, macOS и Android с фирменным программным обеспечением Transcend Elite, вариантами на 128 ГБ и 256 ГБ, а также пятилетней гарантией.