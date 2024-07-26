Представлена поисковая система SearchGPT

Сегодня состоялся официальный анонс поисковой системы SearchGPT — это долгожданный ответ компании OpenAI на поисковую систему компании Google. Естественно, как и полагается в современном мире, это поисковая система, которая работает на базе технологий искусственного интеллекта. Работает она на базе большой языковой модели из семейства GPT-4 — она предоставляет в режиме реального времени краткие сводки информации из интернета и ссылки на соответствующие источники, умеет отвечать на контекстные вопросы и искать информацию на просторах интернета, естественно. Правда, стоит отметить, что в настоящее время сервис находится на стадии прототипа в бета-тесте и доступен лишь 10000 тестировщикам со всего мира, которые будут изучать возможности сервиса и искать в нём ошибки.

Конечно, каждый желающий может попробовать записаться на тест, но лучше уже дождаться полноценного релиза. При этом многих эта поисковая система сбила с толку, потому что поле ввода запроса выглядит так же, как и в чат-боте ChatGPT. Пользователю нужно просто ввести свой поисковый запрос, после чего SearchGPT предоставляет соответствующие ответы. После этого можно даже просмотреть краткую информацию об интересующем вопросе и перейти по предоставленным ссылкам (например, чтобы проверить факты) или продолжить задавать дополнительные вопросы. Важно, что SearchGPT понимает контекстные запросы, что позволяет вам получать дополнительную информацию по интересующей теме.