Представлена роботизированная газонокосилка Dreame A4 AWD Pro

Серия роботизированных газонокосилок Dreame A4 AWD Pro предназначена для автономного обслуживания обширных и сложных территорий. Ключевой элемент этих устройств — сенсорная платформа OmniSense 4.0, которая объединяет круговой 3D-лидар, двойную систему RTK-позиционирования, стереоскопическое компьютерное зрение и боковые сенсоры. Подобная конфигурация даёт возможность создавать детальные карты и перемещаться по участку без применения пограничного кабеля. Модель оснащена вращающимся режущим модулем, что позволяет приближать агрегат вплотную к стенам, оградам, цветникам и прочим границам лужайки. Производитель заявляет, что такая конструкция обеспечивает срез без остаточных полос, избавляя владельца от необходимости доставать триммер из хранилища.

Обновлённая технология EdgeMaster 4.0 даёт возможность диску, расположенному под корпусом, смещаться наружу при приближении к краю газона. Система OmniSense 4.0 от Dreame включает в себя лидар с обзором 360 градусов, RTK-навигацию, стереокамеры и боковые датчики, что позволяет перемещаться по саду, не прибегая к ограничительному проводу. Кроме того, внедрена система активного управления AeroTurn, которая задействует передние колёса с сервоприводом для более точных манёвров и обхода препятствий, не причиняя вреда травяному покрову.