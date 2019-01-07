Представлены LaCie Mobile SSD на CES 2019

Компания LaCie, премиальный бренд Seagate, продолжает выпускать элегантные устройства хранения данных для поклонников стильного дизайна и специалистов творческих профессий. Для тех, кто ведет фэшн-блог и постоянно пополняет свою цифровую библиотеку многочисленными фотоснимками #OOTD (Outfit of the Day), идеально подойдет портативный накопитель LaCie Mobile Drive: емкость самой вместительной модели составляет 5 Тбайт!

Если вам нужна максимально быстрая передача файлов, выбирайте LaCie Mobile SSD: он обеспечивает скорость до 540 МБ/с и доступен в вариантах емкостью до 2 Тбайт. Благодаря высокому быстродействию этот стильный накопитель всегда поможет выполнить проект в срок. Он позволяет перенести контент со съемочной площадки в отдел постпроизводства или может использоваться как временный диск для монтажа 4K-видео без перемещения отснятого материала на основной накопитель.

Помимо того что корпуса обоих устройств имеют уникальный дизайн, а их алмазная огранка отлично сочетается с эстетикой MacBook, для каждого из них предоставляется месячная подписка на сервис Adobe Creative Cloud (тарифный план All Apps). LaCie Mobile Drive, продажи которого начнутся в первом квартале 2019 года, сопровождается ограниченной двухлетней гарантией, а срок гарантийного обслуживания LaCie Mobile SSD составляет три года; LaCie Mobile SSD также будет доступен для покупки в первом квартале.