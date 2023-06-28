Представлены электросамокаты McLaren Applied Lavoie Series 1

Компания McLaren Applied пополнила ассортимент электросамокатов серией Lavoie Series 1, за внешний вид которых отвечал британский автомобильный дизайнер Ян Каллум. Модель Lavoie Series 1 получила 468-Вт электродвигатель, батарею с запасом хода до 40 км и возможность развивать максимальную скорость 20 км/ч. Lavoie Series 1 MAX отличается мотором мощностью 702 Вт и аккумулятором с запасом хода до 61 км.

Оба самоката оборудованы тремя режимами вождения (Eco Mode, Cruising Mode и Sporty Mode), складной конструкцией, защитой в соответствии со степенями IP56/IP57, фирменным приложением для настройки и максимальной нагрузкой 120 кг. Lavoie Series 1 оценен в 1990 долларов, а Lavoie Series 1 MAX – 2230 долларов.
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