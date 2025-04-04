Представлены электровелсиды ADO A20S Air, A20 Air и A20S Lite

Тихие бесщеточные двигатели менее подвержены износу и перегреву. Карбоновая ременная передача не требует смазки, устойчива к износу — выдерживает до 30 000 км. Велосипеды отличаются плавным ускорением без усилий, мягкой ездой и экономичным расходом энергии. Аккумулятор Samsung на 10 А*ч гарантирует до 80 км пробега в зависимости от выбранного режима PAS. Полная зарядка занимает 3-4 часа. Управление и навигацию облегчают установленные на руле дисплеи. Они имеют защиту от влаги IPX7 и ударопрочное покрытие Panda Glass 2.5. На экране можно контролировать скорость движения, отслеживать маршрут и уровень заряда батареи.