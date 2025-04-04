Представлены электровелсиды ADO A20S Air, A20 Air и A20S Lite

ADO объявил о сезонном старте продаж. Главная новинка — стильный и легкий электровелосипед Air Carbon, с которым вы без усилий преодолеете любой маршрут. Air Carbon весит всего 12,5 кг, что делает его невероятно удобным для использования в городских условиях. В продажу также поступили популярные модели прошлых сезонов: A20S Air, A20 Air и A20S Lite. Электровелосипеды ADO сочетают в себе легкость, надежность и технологичность, что делает их оптимальным выбором для городских поездок. Все модели имеют складную конструкцию, благодаря которой их легко перевозить в общественном транспорте или компактно хранить.

Тихие бесщеточные двигатели менее подвержены износу и перегреву. Карбоновая ременная передача не требует смазки, устойчива к износу — выдерживает до 30 000 км. Велосипеды отличаются плавным ускорением без усилий, мягкой ездой и экономичным расходом энергии. Аккумулятор Samsung на 10 А*ч гарантирует до 80 км пробега в зависимости от выбранного режима PAS. Полная зарядка занимает 3-4 часа. Управление и навигацию облегчают установленные на руле дисплеи. Они имеют защиту от влаги IPX7 и ударопрочное покрытие Panda Glass 2.5. На экране можно контролировать скорость движения, отслеживать маршрут и уровень заряда батареи.
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