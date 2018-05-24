Представлены игровые ИБП AeroCool Aero Shield

AeroCool представили линейку стильных геймерских ИБП Aero Shield. Все новинки, от самой простой модели до флагманской, рассчитаны на обеспечение бесперебойной игры в самых сложных условиях, ведь время переключения с питания от сети на питание от встроенного аккумулятора ИБП составляет менее 6 мс.

Все ИБП серии Aero Shield построены по линейно-интерактивной технологии. Это гарантирует, что игровой процесс не прервется из-за неполадок на линии. При отключении электричества переход на собственный источник питания происходит менее чем за 6 мс, и это настолько быстро, что он не отражается на игровом процессе. Источники бесперебойного питания AeroCool Aero Shield выглядят под стать всей прочей геймерской периферии: агрессивные линии, монохромный ЖК-дисплей и 10-цветная подсветка прекрасно дополнят любую игровую станцию. Упомянутый экран позволяет отслеживать состояние вашего ИБП и видеть все связанные с его работой предупреждения.

ИБП Aero Shield прекрасно справляются со скачками напряжения внутри сети. Технология AVR стабилизирует входящий переменный ток в диапазоне 220–240 В, что защитит вашу технику от поломки. Также AeroCool Aero Shield защищены от коротких замыканий, ударов молнии и резких аварийных всплесков напряжения. В продажу ИБП Aero Shield С625, Aero Shield С825, Aero Shield С1000, Aero Shield С1500 и Aero Shield С2000 поступят уже в июне 2018 года. Их рекомендованная розничная цена составляет 3900 руб., 4500 руб., 6900 руб., 8900 руб. и 10000 руб. соответственно.