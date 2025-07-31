Представлены игровые кресла ZONE 51 Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD

ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD. Они объединяют узнаваемый стиль и продуманную эргономику, превращая игровое место в часть любимого мира.

анатомическая форма сиденья в стиле спортивного ковша;

износостойкая экокожа с плотным пенным наполнителем;

регулируемая спинка (90°–165°) и 2D-подлокотники;

механизм качания «топ-ган» и газлифт 4 класса;

прочный стальной каркас (толщина металла - 1,5 мм) и устойчивое основание (700 мм);

бесшумные полиуретановые колеса диаметром 60 мм.