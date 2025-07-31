Представлены игровые кресла ZONE 51 Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD
ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD. Они объединяют узнаваемый стиль и продуманную эргономику, превращая игровое место в часть любимого мира.
- анатомическая форма сиденья в стиле спортивного ковша;
- износостойкая экокожа с плотным пенным наполнителем;
- регулируемая спинка (90°–165°) и 2D-подлокотники;
- механизм качания «топ-ган» и газлифт 4 класса;
- прочный стальной каркас (толщина металла - 1,5 мм) и устойчивое основание (700 мм);
- бесшумные полиуретановые колеса диаметром 60 мм.
- ZONE 51 Minecraft CREEPER — ярко-зелёный дизайн с культовым образом Крипера.
- ZONE 51 Minecraft SWORD — строгая чёрно-синяя палитра с пиксельным силуэтом алмазного меча.
Автор - Ленар Хайруллин. Размещено: Сегодня 18:36. ZONE 51 Minecraft CREEPER