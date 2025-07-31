Представлены игровые кресла ZONE 51 Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD

ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD. Они объединяют узнаваемый стиль и продуманную эргономику, превращая игровое место в часть любимого мира.

  • анатомическая форма сиденья в стиле спортивного ковша;
  • износостойкая экокожа с плотным пенным наполнителем;
  • регулируемая спинка (90°–165°) и 2D-подлокотники;
  • механизм качания «топ-ган» и газлифт 4 класса;
  • прочный стальной каркас (толщина металла - 1,5 мм) и устойчивое основание (700 мм);
  • бесшумные полиуретановые колеса диаметром 60 мм.

  • ZONE 51 Minecraft CREEPER — ярко-зелёный дизайн с культовым образом Крипера.
  • ZONE 51 Minecraft SWORD — строгая чёрно-синяя палитра с пиксельным силуэтом алмазного меча.
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