Представлены карты памяти ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express

Компания ADATA представила карту Premier Extreme SDXC SD7.0, оснащенную контроллером SMI SM2708AB.

Карта соответствует строгим стандартам интерфейса SDA в отношении производительности и надежности. Корпус Premier Extreme SDXC водонепроницаем, ударопрочен, устойчив к рентгеновским лучам, статичен и протестирован для оптимальной работы при высоких и низких температурах.

Благодаря поддержке PCIe Gen3 x1 и NVMe, карта ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card обеспечивает скорость чтения и записи до 800/700 МБ/с, что примерно в 1,5 раза быстрее, чем у твердотельных накопителей SATA. Premier Extreme SDXC Express Card предлагает емкость 256 ГБ и 512 ГБ, кроме того, новинка обратно совместима со стандартом UHS-I. Карту можно вставлять в цифровые камеры для съемки высококачественных фотографий или видео в формате 4K.

Доступность и стоимость карты памяти Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express производитель не раскрывает.