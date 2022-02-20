Представлены карты памяти ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express

Компания ADATA представила карту Premier Extreme SDXC SD7.0, оснащенную контроллером SMI SM2708AB.

Карта соответствует строгим стандартам интерфейса SDA в отношении производительности и надежности. Корпус Premier Extreme SDXC водонепроницаем, ударопрочен, устойчив к рентгеновским лучам, статичен и протестирован для оптимальной работы при высоких и низких температурах.

Благодаря поддержке PCIe Gen3 x1 и NVMe, карта ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card обеспечивает скорость чтения и записи до 800/700 МБ/с, что примерно в 1,5 раза быстрее, чем у твердотельных накопителей SATA. Premier Extreme SDXC Express Card предлагает емкость 256 ГБ и 512 ГБ, кроме того, новинка обратно совместима со стандартом UHS-I. Карту можно вставлять в цифровые камеры для съемки высококачественных фотографий или видео в формате 4K.

Доступность и стоимость карты памяти Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express
Transcend представляет 112-слойные твердотельные накопители …
Transcend представляет 112-слойные твердотельные накопители Transcend недавно выпустила 112-слойные твердотельные накопители PCIe M.2 промышленного класса. Эта новая…
QNAP выпустила флагманскую двухпроцессорную флэш-память NVMe…
QNAP выпустила флагманскую двухпроцессорную флэш-память NVMeQNAP выпустила флагманскую двухпроцессорную флэш-память NVMe TDS-h2489FU. Оснащенный процессорами Intel X…
ADATA анонсировала 2,5-дюймовый накопитель ISSS31AP емкостью…
ADATA анонсировала 2,5-дюймовый накопитель ISSS31AP емкостьюКомпания ADATA анонсировала новый SSD-накопитель ISSS31AP. Это 2,5-дюймовый твердотельный накопитель. Он …
IBM представила систему флэш-хранилища Cyber ​​Vault, устойч…
IBM представила систему флэш-хранилища Cyber ​​Vault, устойчСегодня IBM представила IBM FlashSystem Cyber ​​Vault, чтобы помочь компаниям лучше обнаруживать хакерски…
Phison готовит к выпуску новый SSD-контроллер PS5026-E26…
Phison готовит к выпуску новый SSD-контроллер PS5026-E26Phison является лидером в области технологии и разработки контроллеров твердотельных накопителей, предста…
ADATA гарантирует стабильную работу контроллера SSD XPG Atom…
ADATA гарантирует стабильную работу контроллера SSD XPG AtomТревожной тенденцией среди твердотельных накопителей M.2 NVMe начального уровня является полное игнориров…
KINGMAX представил твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe …
KINGMAX представил твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe Компания KINGMAX сегодня представила твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe начального уровня. Хотя он …
Phison получила первый в мире сертификат SVP для своей флеш-…
Phison получила первый в мире сертификат SVP для своей флеш-Phison Electronics Corp., мировой лидер в области интегральных схем контроллеров флэш-памяти NAND и устро…
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск
Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0
Обзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSDОбзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor