Представлены мини-компьютеры ASRock Mars

Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК серией Mars. Модели оснащаются 8-ядерным процессором Intel Core i5-8265U с частотой до 3,9 ГГц, 2-ядерным Intel Core i3-8145U с частотой до 3,9 ГГц и 2-ядерным Intel Celeron C4205U с частотой до 1,8 ГГц, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 в двух слотах для модулей SO-DIMM, одним 2,5-дюймовым накопителем накопителя толщиной до 9,5 мм с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, слотом M.2 с сигналами интерфейсов PCIe Gen2 x4 и SATA 6 Гбит/с, пятью портами USB 3.2 Gen1 (один разъем Type-C), двумя USB 2.0, интерфейсами HDMI и D-Sub, слотом для карт SD, портом Gigabit Ethernet и адаптером M.2 key E 2230 с поддержкой Wi-Fi и BT. Размеры корпуса равны 191:150:26 мм, а объем – 0,7 л. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.