Представлены новые насадки для фена Dyson Supersonic

Dyson представляет новые насадки для разных типов волос, которые позволят еще больше раскрыть потенциал фена Dyson Supersonic. Среди новых насадок для фена Dyson Supersonic гребень для мелких кудрей, диффузор, концентратор и насадка для бережного высушивания. Усовершенствованное устройство позволяет защитить ваши волосы от сильного теплового воздействия.

Запатентованный двигатель Dyson V9, разработанный специально для этого устройства, – один из самых маленьких, легких и передовых двигателей Dyson с цифровым управлением. Также фен оснащен интеллектуальной системой контроля нагрева и технологией Air Multiplier, которая выпускает воздух из фена с троекратным усилением.