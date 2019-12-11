Представлены объективы WD Blue SN550 NVMe SSD

Компания Western Digital пополнила ассортимент твердотельных накопителей тремя моделями Blue SN550 NVMe SSD вместимостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Новинка формата M.2 2280 характеризуются размерами 22:80 мм, 96-слойными микрочипами флеш-памяти Western Digital/SanDisk 3D TLC, контроллером собственной разработки Western Digital, протоколом NVMe, интерфейсом PCIe 3.0 x4, а также скоростью чтения/записи 2400MB/s и 950MB/s, 2400MB/s и 1750MB/s, 2400MB/s и 1950MB/s. Цена накопителей составляет 55, 65 и 100 долларов соответственно.