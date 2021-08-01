Представлены премиальные игровые кресла noblechairs TX

Производитель игровых кресел компания noblechairs выпустила премиальные тканевые кресла серии TX.

Серия noblechairs TX будет доступна в трех версиях, модели EPIC, модели HERO и модели ICON. Все модели имеют дышащую мягкую ткань, прочную конструкцию и широкие возможности для регулировки. Модели способны выдержать до 150 кг веса. Модель HERO имеет встроенную регулируемую поясничную опору и подголовник. Колесная база из 60 мм роликов и нейлонового сердечника с полиуретановым покрытием обеспечивают тихую работу и надежность. Спинку можно регулировать в диапазоне от 90 до 125 градусов.

Стоимость кресел noblechairs EPIC TX, ICON TX и HERO TX начинается от 458 долларов. Поставки начнутся с середины августа.