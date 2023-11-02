Представлены ридеры ONYX BOOX Darwin X и ONYX BOOX Livingstone 3

Сегодня компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International Inc, официально представила сразу два ридера ONYX BOOX Darwin X и ONYX BOOX Livingstone 3. Стоит отметить, что данные устройства получили передовые экраны нового поколения Carta 1300, так что пользователь в процессе чтения будет наслаждаться всеми преимуществами 6-дюймового экрана E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 пикселей. Также стоит отметить, что данные электронные книги поставляются на базе операционной системы Android 11, что предоставляет пользователю возможность устанавливать различный сторонний софт для взаимодействия с документацией, чтения какой-то художественной литературы и прочей работы в нужном направлении.

За основу производительности новинок взят процессор на четырёх вычислительных ядерах, чего предостаточно для того, чтобы вы могли с комфортом пользоваться интерфейсом устройства, запускать различного рода приложения, читать литературу всевозможных направлений и получать от этого максимум удовольствия. Оба устройства уже отправились в продажу, так что если вы желаете получить технологичное решение, то стоит посмотреть в сторону ONYX BOOX Darwin X за 20 990 рублей или ONYX BOOX Livingstone 3 за 21 490 рублей. Это отличные устройства для тех пользователей, которые хотят много читать, и при этом носить устройство с собой, получая доступ к необходимой литературе в любой момент. За свои деньги новинки действительно заслуживают внимания.
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