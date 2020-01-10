Представлены стол Thermaltake ToughDesk 300 и кресло CyberChair E500

Thermaltake представила игровой стол ToughDesk 300 со встроенной игровой RGB поверхностью и игровое кресло CyberChair E500. Новые технологии и расширенные функции стола и кресла позволяют пользователям работать и играть стильно и с комфортом! Игровой стол ToughDesk 300 со встроенной RGB поверхностью для мыши предназначен для мульти-мониторных игровых систем, с достаточным пространством для установки на столешнице нескольких игровых ПК формата Full-tower и игровой периферии, предоставляя пользователям свободу в создании своей боевой станции без хлопот. В комплекте с игровым столом ToughDesk 300 идет игровая RGB поверхность толщиной 4 мм, поверхность которой сбалансирована по скорости и управлению, (длина160 см x ширина 80 см). Игровая поверхность оснащена RGB подсветкой c 16,8M цветов и 8 динамическими световыми эффектами. Яркость, скорость и направление световых эффектов настраиваются с помощью ПО iTAKE. Эффекты и подсветку коврика можно синхронизировать с продуктами компании Thermaltake с помощью ПО TT RGB PLUS. Поверхность для мыши работает с Razer Chroma, позволяя синхронизировать игровые эффекты и эффекты игровых устройств в одном стиле. Кроме того, игровая поверхность совместима с сервисом Amazon Alexa Voice, который позволяет управлять системой подсветки с помощью голоса.

Игровое кресло CyberChair E500 сделано из вентилируемого сетчатого материала с высокой пропускной способностью, а сам каркас кресла изготовлен из алюминиевого сплава высокой прочности, чтобы оставаясь стильным быть надежным и легким. Кресло CyberChair E500 предлагает широкий диапазон регулировки в диапазоне от подголовника, глубины сиденья, регулировки высоты сиденья и механизма качения для достижения максимального комфорта. Пользователи могут расслабиться и откинуться на спинке кресла с углом наклона до 117 градусов.

Помимо обширной регулировки в сидячем положении, удерживающих шею и спину вставок, CyberChair E500 имеет удобные и настраиваемые подлокотники, регулируемые по высоте и ширине для снятия напряжения на запястье и мышц предплечья.