Представлены твердотельные накопители GOODRAM CL100

GOODRAM выпускает новые версии своих флагманских моделей SSD. CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5" являются одними из популярнейших SSD из портфеля Польского производителя, и появление новых версий этих продуктов являлось лишь вопросом времени. GOODRAM использует память 3D TLC и для CL100 gen.3, и для CX400 gen.2. Это решение было принято в связи с сомнениями ряда пользователей насчёт 4-битных ячеек, которые некоторые считают недостаточно надёжными и довольно медленными, хотя и привлекательными по цене.

Отвечая на запрос покупателей, новая версия CL100 будет также выпущена в объёме на 960ГБ. По заявлению производителя, остальные параметры устройств меняться не будут. Качество этих SSD подтверждено 3-летней гарантией производителя без ограничения по объёму записи. Новые версии SSD будут доступны в конце марта.