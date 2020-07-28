Представлены твердотельные накопители Gigabyte Aorus Gen4

Компания Gigabyte представила твердотельные накопители Aorus Gen4 типоразмера M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, которые отличаются от моделей Aorus NVMe Gen4 отсутствием крупных радиаторов. Вместо них здесь используется тонкий медный теплораспределитель. Всего представлено три модели: GP-AG4500G, GP-AG41TB и GP-AG42TB на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Новинки характеризуются контроллером Phison PS5016-E16, 96-слойной флеш-памятью 3D TLC NAND и кэш-памятью DDR4 DRAM, объемом кэша 512 МБ в SSD на 500 ГБ, 1 ГБ – в SSD на 1 ТБ и 2 ГБ – в SSD на 2 ТБ, скоростью последовательного чтения до 5000 МБ/с, скоростью последовательной записи до 4400 МБ/с в старших моделях и до 2500 МБ/с в младшей. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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