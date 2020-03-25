Представлены твердотельные накопители Greenliant ArmourDrive PX

Компания Greenliant представила новые промышленные твердотельные накопители ArmourDrive 87 PX с интерфейсом PCIe и ArmourDrive 88 PX с интерфейсом SATA, которые могут похвастаться работой в диапазоне температур от -40°C до +85°C, аппаратным шифрованием и наличием буферов DRAM. Новинки типоразмера M.2-2280 выйдут в объемах 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 1,92 ТБ. Отметим оптимизированные для флеш-памяти 3D TLC NAND алгоритмы динамического и статического выравнивания износа, обнаружения и коррекции ошибок. Модели с интерфейсом SATA 6 Гбит/с могут похвастаться скоростью чтения до 550 МБ/с и скоростью записи в 520 МБ/с. Накопители с интерфейсом PCIe Gen3 x4 имеют скорость чтения до 3400 МБ/с, а скорость записи до 1100 МБ/с.