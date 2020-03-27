Представлены твердотельные накопители Kingmax Zeus PX4480

Компания Kingmax Technology представила твердотельные накопители PX4480 типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 x4 и поддержкой протокола NVMe 1.3. Новинки в объемах 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ характеризуются скоростью чтения до 5000 МБ/с и скоростью записи до 4400 МБ/с, что в 8-9 раз быстрее SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и в 1,5 быстрее, чем SSD с интерфейсом PCIe Gen3. Производительность на операциях с произвольным доступом составляет 600 000 IOPS в режиме чтения и 500 000 IOPS в режиме записи. Срок службы накопителя на 500 ГБ составляет 850 TБ данных, 1 ТБ – 1800 ТБ, 2 ТБ – 3600 ТБ. Цена и точная дата начала продаж будут объявлены позже.