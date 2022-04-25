Представлены твердотельные накопители TEAMGROUP 745 с новейшей флэш-памятью BiCS NAND 5-го поколения

TEAMGROUP представляет серию промышленных твердотельных накопителей 745 оснащенных флэш-памятью BiCS NAND 5-го поколения.

Накопители TEAMGROUP 745 используют новую 112-слойную 3D TLC и новейшую флэш-память BiCS NAND 5-го поколения, что дает примерно на 40 % больше емкости и на 50 % лучшую производительность по сравнению с твердотельными накопителями BiCS4. Это делает его полностью подходящим для требований к передаче данных с высокой пропускной способностью и малой задержкой в ​​граничных вычислениях. Твердотельные накопители серии 745 доступны в различных форм-факторах с основными характеристиками, включая модели с интерфейсами SATA и PCIe Gen3x4 и емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ. Накопители серии 745 также оснащены технологией кэш-памяти SLC, которая повышает эффективность чтения и записи твердотельных накопителей.