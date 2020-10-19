Представлено игровое кресло A4 Bloody GC-800

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новое игровое кресло A4 Bloody GC-800 с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий. Конструкция и продуманный дизайн кресла позволяют снизить нагрузку на вашу спину и обеспечивает поддержку осанки.

Крестовина изготовлена из металла и может выдержать продолжительные нагрузки. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания. Угол наклона спинки (до 150°) при этом регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания. Максимальная нагрузка составляет 150 кг.

Игровое кресло можно настроить персонально, под каждого человека. В комплектацию входят две подушки: для поясницы и головы, которые защитят от переутомления.

Обивка кресла выполнена из экокожи с высоким запасом прочности, а вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера, создавая дополнительный комфорт. Новинка доступна для заказа в MERLION.
Комментарии и отзывы A4 Bloody GC-800
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